Altenburg

Ein besonderes Musikereignis erwartete die Altenburger zum Abschluss der diesjährigen kulturellen Veranstaltungen in der Brüderkirche: Der Auftritt der „The Original USA Gospel Singers & Band“. Die acht Sänger und Musiker begeisterten in einem restlos ausverkauftem Haus mit großen Stimmen, ausgewählten Songs und tollen Lichteffekten.

Gospel als Lebenseinstellung

Man spürte, dass Gospel für die Musiker eine Lebenseinstellung ist, dass sie ihre Musik lieben und leben. Mit ihrer Ausstrahlung und ihrer Bühnenpräsenz rissen sie das Publikum regelrecht mit, das vom ersten Lied an mitklatschte, mitsang oder sogar mittanzte. Ob „Down By The Riverside“, „Go Down Moses“, „When The Saints“ oder dem wohl bekanntesten Lied „Oh Happy Day“ – man spürte pure Energie, Freude und großes Können der afroamerikanischen Sänger und Sängerinnen.

Die Wurzeln des Gospels sind auch ihre Wurzeln, die sie von Kindesbeinen an in den „schwarzen Kirchen“ erlebten. Es ist ihre Musik, ihre Kultur, die sie den Menschen auf ihrer Europatour authentisch nahebringen wollen. Was ihnen an diesem Abend auch in Altenburg hervorragend gelang.

Musik, um Ohnmacht auszudrücken

Doch was ist Gospel? Wie entstand die Gospelkultur? Die Sänger erklärten die Entstehung und Verbreitung dieses Musikstils sehr ausführlich, ebenso gaben sie Erklärungen zu einzelnen Titeln – jedoch ausschließlich auf Englisch.

Gospel heißt zu deutsch „Gute Nachricht“. Er ist eine christlich-afroamerikanische Stilrichtung, die ihren Ursprung in der Sklaverei hat. Als im 17. Jahrhundert Schwarze aus Afrika auf den großen Tabak-und Baumwollplantagen in den Südstaaten der USA zu Zwangsarbeit eingesetzt, sie unmenschlich ausgebeutet und Vergehen streng und brutal geahndet wurden, suchten die Menschen nach Möglichkeiten, ihre Ohnmacht und ihren Schmerz auszudrücken. Nur der Glaube an Gott gab den vom Leben geschlagenen und geschundenen Menschen Hoffnung auf Freiheit und ein besseres Leben. Die Texte sind ausschließlich religiösen Inhalts und beschreiben Situationen aus dem Alten Testament, die denen der Sklaven ähnelten.

Publikum zum Mitmachen inspiriert

Die überaus kräftigen Stimmen der Sängerinnen und Sänger – mal traurig, mal hoffnungsvoll, mal lautstark – berührten tief und brachten dem Publikum die immense, spirituelle Kraft der Songs sehr nahe. Beifall, Jubel, stehende Ovationen – die Stimmung war überwältigend. Alle Mitglieder des Ensembles haben Musik studiert und besitzen jahrelange Bühnenerfahrung.

Das zeigte sich immer wieder in der Art, wie sie die Zuschauer in das Geschehen auf der Bühne mit einbezogen, sie zum Mitmachen inspirierten. Wie in den Kirchen der schwarzen Bevölkerung der USA tanzte, sang und wiegte sich schlussendlich der ganze Saal im Rhythmus der Musik. Sprachschwierigkeiten? Nein. Man verstand sich auch mit Gesten und wenigen Worten. Dennoch – als „Stille Nacht, heilige Nacht“ auf deutsch erklang, herrschte erst atemlose Stille, die dann in begeisterten Applaus überging.

Grandios auch die A-cappella-Einlagen von Arnez und Ensemble zu „Down By The Riverside“ oder Kimberley und Ensemble zu „Amazing Grace“. Dieser Abend in der Brüderkirche wird wohl allen Freunden des Gospels unvergesslich bleiben.

Von Margitta Tittel