Kinder, das wird ein Spaß: Die Sommerferien enden in diesem Jahr mit einer richtigen Gaudi im Altenburger Schlosspark. Am Sonntag, den 12. August, steigt dort das große Kinderfest am Teehaus – in Kooperation von Teehaus-Förderverein, Sparkasse und Osterländer Volkszeitung. Und es wird viel geboten.