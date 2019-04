Altenburg

In der Nacht zum Karfreitag sind im Altenburger Stadtgebiet gehäuft Sachbeschädigungen begangen worden, berichtete am Sonntag die Polizei. In der Wallstraße wurden mehrere Pflastersteine aus dem Gehweg herausgerissen und auf eine angrenzende Wiese geworfen. Außerdem haben sich Unbekannte mit Farbe ausgetobt: zum einen vor der Brüderkirche, wo mehrere Graffiti auf die Straße gesprüht wurden, zum anderen am Kino Capitol, wo die Fassade beschmiert wurde. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von OVZ