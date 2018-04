Osternacht lässt Altenburger Brüderkirche leuchten

Viel Trubel herrschte am Osterwochenende in der Altenburger Brüderkirche: Zur Osternacht tummelten sich zahlreiche Besucher in und um das Gotteshaus, lauschten Musik oder kamen zu Gesprächen am Lagerfeuer zusammen. Höhepunkt war auch in diesem Jahr wieder das Entzünden des Osterfeuers am Sonntagmorgen.