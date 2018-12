Altenburg

Scheckübergabe in der Johann-Friedrich-Pierer Schule: Der Förderverein P2V-Zentrum übergab am Donnerstag dem Landratsamt als Träger des Beruflichen Schulzentrums Altenburg symbolisch einen 20 000-Euro-Bescheid. Die Spende soll für die Vernetzung des Jugendwohnheims in der Ludwig-Hayne-Straße mit drahtlosem Internet genutzt werden.

„Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk“, sagte Landrat Uwe Melzer, als er den Scheck entgegennahm. Allerdings war es ein langer Prozess bis dorthin. Fünf Jahre hat es gedauert, um die WLAN-Vernetzung im Jugendwohnheim zu realisieren. „Nicht alle Kollegen waren dafür und haben sich sogar dagegen gestellt, was den Prozess erschwerte“, erzählt der stellvertretende Vorsitzende des P2V-Zentrums. Dennoch werden die Bewohner des Jugendwohnheims noch im ersten Quartal 2019 kostenlosen Zugang in das WLAN bekommen. Zunächst soll das Geld nur in den Neubau fließen, da die elektrischen Voraussetzungen im Altbau, wo die Mehrzahl der Berufsschüler wohnen, nicht ausreichen.

Der Förderverein wurde 1993 ge- gründet, um die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften für Papier erzeugende und verarbeitende Industrie zu unterstützen. So lassen sich Spenden sammeln, die dem Beruflichen Schulzentrum Altenburg zu Gute kommen. „Schließlich können nur die Lehrer genau wissen, woran es ihnen für den Unterricht fehlt“, erklärte Vorsitzende Simone Höge.

Von Nicole Grziwa