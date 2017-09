Pähnitzer feiern erfolgreiches Dorffest

Pähnitz. Mächtig gute Laune herrschte am Wochenende im Windischleubaer Ortsteil Pähnitz. Turnusmäßig war dort zum großen Dorffest geladen worden – und die Pähnitzer ließen sich den Besuch trotz teils mäßigen Wetters nicht nehmen.

Zu verdanken ist die im Drei-Jahres-Rhythmus steigende Sause dem 24 Mitglieder starken Dorfleben-Verein, der sich seit vergangenem Jahr um die Ausrichtung und Organisation der Veranstaltung bemüht. Der Zusammenschluss, seit 2016 aktiv, kann dabei auf umfangreiche Erfahrungen des als Vorläufer agierenden Vereins der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr zurückgreifen, der ein entsprechendes Fest zuvor im Rahmen der Jahresabschlussübungen der Ortsteilwehren umsetzte.

Kein Wunder also, dass sich die Aktiven auch am Wochenende nicht lumpen ließen: Neben einem Zelt als Wetterschutz hatten die Mitglieder auch eine Bühne und einen Verkaufswagen organisiert, kurzum alles für ein gelungenes Fest angerichtet. Und das kam gut an. Während das Festzelt am Freitagabend mit bluesigen Klängen des Leipziger Duos „Blue Anubis“ beschallt wurde, stand am Sonnabend „Joes Company“ auf dem Programm, um die Besucher mit Oldies und aktuellen Hits das Tanzbein schwingen zu lassen, bevor zum Abschluss eine Lasershow das Zelt in ein Farbspektakel hüllte.

Entsprechend gut war die Stimmung unter den Gästen. „Ich komme immer wieder gerne her, besonders wegen der schönen Gemeinschaft. Alle helfen mit und halten zusammen, das Fest zeigt, dass die Gemeinde funktioniert“, bilanzierte Edith Kampa am Nachmittag. Die 78-Jährige hatte auch gleich selbst angepackt und eine große Portion Sauerkraut beigesteuert.

Die fand ihren Weg zu Werner Tietze, der für eines der Highlights des Dorffestes verantwortlich zeichnete: Seinen selbst konzipierten und gebauten sowie mit zahlreichen Extras ausgestatteten Mutzbratengrill. „Der kann bis zu 20 Spieße gleichzeitig braten – oder auch mal ein ganzes Spanferkel“, erläuterte der Grill-Chef augenzwinkernd. Entsprechend lang waren die Schlangen am Samstagabend.

Von Bastian Fischer