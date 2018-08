Altenburg

Die Marktagentur Mörstedt aus Ilmenau organisierte wieder von Freitag bis Sonntag das Stadtfest im Park und am Teich in Altenburg. „Leider können wir auch heute wieder aufgrund der großen Hitze weitaus weniger Gäste des dritten Park- und Teichfestes begrüßen, als beim vorherigen“, sagte Veranstalter Ronald Mörstedt am Sonnabend mit Sicht auf die immerhin bis zu 50 Händlerstände entlang der Teichpromenade.

„Meine liebe Sabine verdient ganz einfach diese wunderschöne Kette“, sagte der Altenburger Sven Engelhardt am Dubai Fashion-Schmuckstand von Händlerin Silvia Müller beim Anlegen des Schmuckstückes. Bei der mobilen Bäckerei des „Salamihofes Mittweida“ reichte indes Geschäftsinhaber Wolfgang Möbius dem Schmöllner Matthias Mäder für drei Euro einen „Holzwurm im Schlafrock“ – also eine Minisalami in Roggenbrotteig gebacken, die Bäckermeisterin Christine Schubert gerade frisch aus dem Backofen geholt hatte.

Viele Angebote von Händlern und Schaustellern

Freudig gestimmt schritt Björn Martinek in Begleitung seiner Freundin Leonie und seiner Großcousine aus Merseburg zu den Fahrgeschäften und staunte. Denn bei einem der Boxautomaten schlug die 17-jährige Altenburgerin Michele Rothe mit Effet gegen eine Boxbirne. „Michele, du hast eine super Punktzahl erboxt“, tönte daraufhin ihre Freundin Diana Grimm mit Blick auf die Digitalleistungsanzeige euphorisch los.

Im rasant kreisenden Superstar-Karussell aus Dessau hoben auch Carolin Müller und Felix Kneisel fast ab. „Derlei Fahrgeschäfte bereiten uns immer wieder eine gute Laune pur. Am Abend gehen wir dann noch zur Open-Air-Sommernachtsparty hier im Bühnengelände“, gab der junge Altenburger kund. Das geplante Feuerwerk am Freitag fiel übrigens wegen der derzeit hohen Brandgefahr aus.

„Ich lasse mir jetzt eine finnische Fischspezialität schmecken“, sagte Festgast Johann Meiser aus Zeitz und flitzte zu Thieme’s Flammlachs-Stand aus Stollberg. So wie Klein-Kira und deren Schwester Pia winkten vom Kinderzug „Kid’s Express“ aus die Kleinen ihren Eltern zu. Mutter Jane filmte die kleine Rundreise.

Getränkestände werden von Durstigen gestürmt

Die enorme Hitze macht gewaltig durstig. Dies spürten vor allem das Servicepersonal der Tresenstände, das sich über reichlich Limonade-, Saft- und Biertrinker freute. „Ich komme sehr gern nach Altenburg, spaziere oft um den Großen Teich und ich werde heute noch das Inselzoofest besuchen“, versicherte schließlich noch der Geraer Fred Baier, nachdem er vor allem das vielfältige Händlerangebot beim Park- und Teichfest lobte.

Am Sonnabendabend tänzelten unter anderen Gästen auch Schülerinnen vom Altenburger Friedrichgymnasium und Meuselwitzer Gymnasium beschwingt bei der Open-Air-Sommernachtsparty im Takt der flotten Poprhythmen mit.

Von Wolfgang Riedel