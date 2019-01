Altenburg

Mit dem Schrecken davongekommen ist am Wochenende ein Taxifahrer, der am Altenburger Lerchenberg plötzlich von einem Passanten bedroht wurde. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 21.10 Uhr, berichtete am Montag die Polizei. Der Taxifahrer sei den Friedrich-Wolf-Ring entlanggefahren, als plötzlich ein Mann mit einem Holzschlagstock auf die Straße rannte und sich dem Auto in den Weg stellte. Das Taxi musste seine Geschwindigkeit verringern, um die Person nicht anzufahren. Daraufhin schlug der Passant mit dem Stock auf das Taxi ein und beschädigte die Frontscheibe.

Trotz Flucht konnte der 32-Jährige durch die hinzugerufenen Polizeibeamten gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Wie sich herausstellte, hatte der Mann 1,94 Promille intus und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach Prüfung seines Gesundheitszustandes wurde er ins Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde bei dem Vorfall, berichtete die Polizei.

Von OVZ