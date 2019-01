Altenburg

Die Altenburger Innenstadt ist besser als ihr Ruf – so lässt sich das Ergebnis einer aufwändigen Befragung zusammenfassen, die am Donnerstag vor der Presse vorgestellt wurde. Mehr als 400 Passanten sind im September des Vorjahres an zwei Wochentagen danach befragt worden, was ihnen am Standort gefällt und welche Probleme sie sehen. Das teilte die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit.

Es ist das erste Mal, dass sich die Stadt Altenburg an der Untersuchung „Vitale Innenstädte“, die vom IFH (Institut für Handelsforschung) Köln durchgeführt wurde, auf Wunsch des Oberbürgermeisters beteiligte. Vor allem der Vergleich mit den anderen 116 teilnehmenden Städten lässt aufhorchen: Mit der Durchschnittsnote von 2,1 – analog zu Schulnoten, also „gut“ – liegt Altenburgs Innenstadt deutlich über der Gesamtdurchschnittsnote von 2,6.

Befragte wünschen sich mehr Sauberkeit

Besonders aufschlussreich sind die detaillierten Einzelergebnisse. Gefragt wurde unter anderem nach bestehenden Sortimenten, Online-Shopping, den Parkmöglichkeiten und der allgemeinen Aufenthaltsqualität. Klar geäußert wurde von den wie erwähnt mehr als 400 Passanten, dass die Stadt sauberer werden sollte.

Die skizzierten Ergebnisse der Studie decken sich mit vielen Einschätzungen von Oberbürgermeister André Neumann. „Wir können nach den Ergebnissen durchaus mit Selbstbewusstsein von unserer Stadt sprechen und sollten unsere Kraft darauf verwenden, neben einer positiven Grundstimmung noch ungenutzte Potenziale zu erschließen.“ So müsse die Aufenthaltsqualität weiter gesteigert werden. „Ich freue mich, dass die Schaffung eines Wasserspiels auf dem Markt offenbar auf große Zustimmung stößt. Gerade für Familien soll dieses Objekt ein Blickfang und Magnet für Menschen verschiedener Altersgruppen sein“, sagte Neumann.

OB: Kosten von 4000 Euro für Befragung gut angelegt

Der vielfach von den Passanten geäußerte Wunsch, mehr für die Sauberkeit im Zentrum zu tun, deckt sich mit den Intentionen des Oberbürgermeisters. Hier müsse man besser werden, aber das sei nicht von heute auf morgen zu erreichen. Das gelte auch für die Erhöhung der Verweildauer und der -qualität für Familien.

„Aktionen wie die im November initiierte Weg-Werf-Woche sind im Sinne der Bevölkerung, das zeigt die Befragung eindeutig“, so das Stadtoberhaupt. Der OB bezeichnete die Befragung als Ausgangspunkt, wo man stehe und welches Verbesserungspotenzial es gebe. Deshalb seien die 4000 Euro an Kosten auch gut angelegt.

Vorgesehen ist, die Ergebnisse der Studie im Rahmen des monatlichen Gewerbestammtisches und im Stadtrat detailliert auszuwerten. Dabei sollen die Aufgabenbereiche des städtischen Citymanagements entsprechend fokussiert werden. So üben gemeinsam von Stadt und Gewerbetreibenden durchgeführte Veranstaltungen, wie etwa jüngst das Kürbisfest, offenbar Anziehungskraft aus. Über 70 Prozent der Befragten geben in der Studie an, sie seien ein relevanter Grund, die Innenstadt zu besuchen.

Von Jens Rosenkranz