Altenburg

Trotz eines schwierigen Marktumfeldes hat die Sparkasse Altenburger Land ihren Umsatz im Vorjahr leicht steigern können. Wie aus der Bilanz hervorgeht, setzte das in Altenburg sitzende kreiseigene Kreditinstitut 2017 knapp eine Milliarde Euro um. Das waren rund 27,4 Millionen Euro oder 2,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Im Vergleich mit 2016 sank allerdings der Gewinn nach Steuern um rund 105 000 Euro auf gut 843 000 Euro. Grund dafür sind Abfindungen in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro, die man aufgrund von Kündigungen zahlte.

Kreditinstitut baut über elf Prozent Personal ab

Diesen Sachverhalt bestätigte der Vorstandsvorsitzende Bernd Wannenwetsch auf OVZ-Nachfrage. In seiner Präsentation der Sparkassen-Bilanz im jüngsten Kreistag spielten weder der Grund für den Gewinnrückgang noch die Kündigungen eine Rolle. Dabei beschäftigte das kreiseigene Unternehmen laut Anhang zur Bilanz im Vorjahresdurchschnitt mit 189 Mitarbeitern 24 weniger als im Durchschnitt von 2016. Im Einzelnen wurden zwölf Vollzeit- und elf Teilzeitstellen sowie die Stelle eines Auszubildenden gestrichen, was einem Personalabbau von über elf Prozent entspricht.

Wie dem Lagebericht zu entnehmen ist, ist der Personalabbau real sogar noch größer gewesen. „Im Vergleich zum Dezember des Vorjahres ist der Personalbestand um 26 Beschäftigte gesunken“, heißt es dort dazu. „Der Rückgang erfolgte im Rahmen des geplanten strategischen Umbaus der Sparkasse.“ Viel klarer wurde das Kreditinstitut dazu auch auf Nachfrage nicht. „Die Themen Digitalisierung und Prozessoptimierung stehen dabei im Vordergrund“, ließ Wannenwetsch zum Inhalt des strategischen Umbaus mitteilen. Insbesondere die Frage, ob es nach den 2016 geschlossenen Außenstellen in Altenburg-Nord, Wintersdorf und Nobitz künftig weitere Filialschließungen geben wird, ließ er unbeantwortet.

Gewinn fließt nicht an Kreis, sondern in die Rücklage

Doch der verbliebene Überschuss von 843 000 Euro wird nicht an den Landkreis ausgeschüttet, sondern fließt vollständig in die Sicherheitsrücklage der Sparkasse, die damit auf 54,6 Millionen Euro steigt. „Das dient der Stärkung unseres Kapitals“, erklärte Wannenwetsch. Der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Gewinnverwendung stimmte der Kreistag mit 35 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung zu.

Ansonsten zeigte sich Wannenwetsch gerade wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase überwiegend zufrieden mit dem Geschäftsverlauf im vergangenen Jahr und bezeichnete die finanzielle Situation der Sparkasse als solide. So seien die Forderungen an die eigenen Kunden um 13,8 Prozent auf 388,6 Millionen Euro gestiegen, erklärte der Vorstandsvorsitzende. Davon entfielen 253,6 Millionen Euro auf „das originäre Kundengeschäft“. Auch die neu vergebenen Kredite zogen laut Wannenwetsch netto um zehn Prozent auf etwa 55 Millionen Euro an, so dass die Sparkasse nun über Eigeneinlagen von 421 Millionen Euro verfügt. Dem gegenüber stehen Kundeneinlagen von 860,35 Millionen Euro, die 2017 im Vorjahresvergleich um knapp vier Prozent zugelegten.

Sparkasse weiter wichtiger Steuerzahler und Förderer der Region

Die Sparkasse zählt trotz des Personalabbaus im Altenburger Land zu den größeren Arbeitgebern und zu den wichtigsten Steuerzahlern. So überwies man dem Fiskus im Vorjahr rund 1,45 Million Euro. Zudem ist die Sparkasse einer der wichtigsten Förderer der Region. So schüttete das Kreditinstitut laut Wannenwetsch 2017 fast 557 000 Euro an Vereine und andere gemeinnützige Organisationen aus. Der Großteil davon waren mit knapp 440 000 Euro Spenden. Der Rest floss in Lotto-Mittel und Sponsoring. Darüber hinaus schüttete die Sparkassenstiftung weitere 33 000 Euro Förderung aus und verfügte Ende 2017 über gut zwei Millionen Euro Kapital. Das Kapital der Bürgerstiftung belief sich auf knapp 850 000 Euro. Hier wurden gut 15 500 Euro Förderung ausgezahlt, weitere 255 000 Euro sind geplant.

Vorstandsduo verdient zusammen fast 450.000 Euro

Die Sparkassen-Vorstände Bernd Wannenwetsch und Daniel Höhn teilten sich im Vorjahr 434 000 Euro Gehalt. Der 13-köpfige Verwaltungsrat unter Leitung von Ex-Landrätin Michaele Sojka (Linke) bekam im selben Zeitraum 41 000 Euro. Für frühere Vorstände und deren Hinterbliebene gab die Sparkasse 2017 zudem noch 199 000 Euro aus.

Die Sparkasse Altenburger Land führt nach eigenen Angaben circa 42 000 Privat- und 3600 Geschäftsgirokonten, unter denen auch etwa 800 Vereinskonten sind. Im Vorjahr betrieb das Unternehmen im Kreis neun Filialen, fünf Selbstbedienungsautomaten sowie das Kompetenzcenter am Kornmarkt in Altenburg.

Von Thomas Haegeler