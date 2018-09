Altenburg

Niemals erwachsen werden – das Motto von Kinderheld Peter Pan war das Thema des Familienmusicals am Samstagnachmittag. Der Einladung zum Event, das jährlich vom Arbeitskreis „Familie schafft Zukunft“, dem Familienzentrum und dem Kreisjugendring organisiert wird, folgten auch dieses Jahr rund 1000 Gäste. Darunter einige Erwachsene, Familien aber vor allem viele Kinder, ganz im Sinne der Hauptfigur des Stückes.

Buntes Rahmenprogramm

Bevor das Musical um 16 Uhr im Goldenen Pflug startete bot sich die Möglichkeit ab 14 Uhr zu basteln, sich schminken zu lassen und als eine Fee wie „Tinkerbell“ zu verkleiden, Dosen zu werfen oder ein eigenes Piratenschiff zu bauen. An den vielen Ständen wirkten Schüler der Wist-Schule mit, so auch der 17-jährige Hannes Dieterich. Für ihn bot das Event die Möglichkeit mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen und so Erfahrungen für seine Ausbildung zu sammeln.

Kuchen, Eis und ein klarer Fall

Das Stück selbst war in zwei Akte plus Pause geteilt. In der bot sich Gelegenheit, die vielen Angebote zu nutzen, einen Kuchen oder ein Eis zu essen. Auch Eva Maria Krause war mit ihren beiden Enkeln Moritz und Nalia Lotte gekommen und sehr beeindruckt von der Vorstellung. Schon vor zwei Jahren waren die Drei zusammen im „Dschungelbuch“.

Als sie vom neuen Musical in der Zeitung erfuhren, sei sofort klar gewesen, dass ein weiterer Besuch folgen musste. „Die Kulisse ist faszinierend! Wie mit wenigen Teilen so viele Bühnenbilder gebaut werden können ist beeindruckend“, schwärmte Eva Maria Krause.

Klatschen für Tinkerbell

Nach der Pause stieg die Spannung und das Stück fand seinen Höhepunkt in der Auseinandersetzung zwischen Peter Pan und Captain Hook. Das junge Publikum war gefesselt, begeistert – und wurde selbst im Stück aktiv, als Peter die Kinder zum Klatschen aufforderte um die Fee „Tinkerbell“ zu retten, was natürlich gelang.

Heike Kirsten vom Kreisjugendring zeigte sich sehr zufrieden mit dem Gästezuspruch. Und sie blickte bereits voraus: „Nächstes Jahr hat unser Event zehnjähriges Jubiläum - da machen wir was ganz besonderes! Darauf kann man sich jetzt schon freuen.

Von Valentin Rühlmann