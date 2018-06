Ein fußballbegeisterter Junge muss sich gegen drei Schwestern behaupten, mit den Wirren der ersten Liebe und auch manchem unangenehmen Zeitgenossen klarkommen. Davon handelt der Streifen „Allein unter Schwestern“. Am Donnerstag kommt er in die Kinos, am Samstag findet eine besondere Altenburg-Premiere statt.