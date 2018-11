Meuselwitz

Es war gleich eine ganze Reihe an Danksagungen, die Bürgermeister Udo Pick (BfM) am Dienstagabend im Bürgertreff an die anwesenden Vereinsvertreter richtete. Anlässlich des diesjährigen Vereinstreffens sei es einmal mehr an der Zeit, die im abgelaufenen Jahr geleistete Arbeit zu würdigen, so das Stadtoberhaupt.

„Das gesellschaftliche Leben in Meuselwitz und den Ortsteilen wäre ohne ihre Tätigkeit wesentlich ärmer. Sie stärken das Ehrenamt und leisten auch ein Stück Traditionsarbeit“, betonte Pick, der im Namen des Stadtrats zudem besondere sportliche Leistungen und Ehrungen würdigte. Er hoffe, dass sich auch künftig genug Menschen für Sport und Kultur engagierten und die Vereine den Veranstaltungskalender der Stadt bereicherten.

Neues Sportfördergesetz soll Klarheit schaffen

Zur Sprache kam im Verlauf der Zusammenkunft indes auch so mancher Knackpunkt, an dem das Verhältnis zwischen Stadt und Vereinen zuletzt gekrankt hatte. Ganz oben auf der Liste: die Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten für anteilig genutzte städtische Einrichtungen. Er gehe davon aus, dass das inzwischen von der Landesregierung beschlossene neue Sportfördergesetz endlich Klarheit schaffe. „Ich hoffe, hier bald zu einer Lösung für beide Seiten zu kommen.“ Die Landesregelung soll laut Picks Wissen noch im Dezember veröffentlicht werden.

Unbenommen davon werde sich die andauernd schlechte Finanzlage der Schnauderstadt auch auf die Vereinsarbeit auswirken. So seien die freiwilligen Leistungen der Stadt nach wie vor zu hoch. „Um Förderleistungen vom Land zu erhalten müssen diese weiter abgesenkt werden“, kündigte Pick an. Dennoch wolle man die Vereine auch weiter durch technische Hilfestellung und die Bereitstellung von Festmöbeln unterstützen.

Wie weiter mit dem Schnauderboten?

Gespart werden solle zudem weiterhin beim „Boten von der Schnauder“. Wie bisher blieben die Veröffentlichungen von Vereinen in dem Amtsblatt auf 1000 Zeichen plus ein Foto beschränkt. „Alles darüber muss gekürzt werden oder wird nicht veröffentlicht.“ Eine Maßnahme, die bei manchem Vereinsvertreter auf Unverständnis stieß. Durch den Schritt würden Vereine, die viele Veranstaltungen stemmten, benachteiligt, führte ZFC-Präsident Hubert Wolf an. „Hier ist ein Umdenken geboten, wenn man ehrenamtliches Engagement weiter würdigen will“, mahnte er. Stattdessen könnten Vereine die eingereichten Beiträge für eine Veröffentlichung priorisieren, so sein Alternativvorschlag.

In ein ähnliches Horn stieß auch Aqua-Fun-Chef Michael Rothe. Mit Deutschen Meisterschaften und Drachenbootrennen stünden 2019 am Haselbacher See gleich zwei Großveranstaltungen im selben Monat ins Haus. Nach den Regelungen würden entsprechende Veröffentlichungen problematisch. „Aktive Vereine brauchen auch eine Chance, sich zu präsentieren“, forderte er.

Anmerkungen, die bei ihm auf offene Ohren stießen, wie Pick betonte. „Ich nehme das auf jeden Fall mit“, ließ er die Vereinschefs wissen.

Von Bastian Fischer