Pierer-Schule-Altenburg informiert über Ausbildungsmöglichkeiten

Altenburg. Zum siebenten Mal öffnete die Johann-Friedrich-Pierer Schule in Altenburg ihre Türen für den Regelschulentag.

Insgesamt 260 Schüler von elf Schulen aus dem Kreis Altenburger Land nutzten die Gelegenheit und informierten sich über das Ausbildungsprofil des Beruflichen Schulzentrums für Gewerbe und Technik. „Insgesamt haben wir 17 Stationen im gesamten Haus aufgebaut. Diese haben die Schüler in Gruppen besuchen können“, sagte Jörg Lantzsch, Praxislehrer für Metall. „So lernen sie die Angebote an unserer Schule am besten kennen.“ Mit dabei waren auch 16 Firmen aus dem Altenburger Land. Auch sie nutzten die Gelegenheit, um sich potenziellen Auszubildenden vorzustellen. Außerdem waren Vertreter der Arbeitsagentur und der Kreishandwerkerschaft vor Ort, um mit den Schülern ins Gespräch zu kommen.

Einer von den Azubis war Eric Grösch, angehender Land- und Baumaschinenmechaniker im vierten Lehrjahr bei der Laremo GmbH. Anhand eines extra für die Tage ausgeliehenen Traktors erläuterte er das Berufsbild seines Standes. „Uns war wichtig, dass Azubis mit den Schülern reden und nicht ausschließlich Lehrer“, betonte Lantzsch. „Denn sie vermitteln noch ganz andere Eindrücke aus erster Hand.“

Vorbereitet und begleitet wurde der Tag von Lehrern und Schülern, die für die Verpflegung sorgten und als Lotsen fungierten. „Es ist schön, was wir mit diesen Tagen gemeinsam auf die Beine stellen“, würdigte Lantzsch den Einsatz.

Von Tatjana Kulpa