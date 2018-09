Altenburg

Nach der langen Sommerpause geht der Jazzklub Altenburg ab diesem Wochenende in die zweite Hälfte des Konzertjahrs. Für den Herbst hat der Musikförderverein insgesamt vier Konzerte geplant. Den Anfang macht am morgigen Sonnabend um 20 Uhr im ehemaligen Jeansgeschäft (Johannisstraße 1) das norwegische Quartett Pixel um die Bassistin Ellen Andrea Wang, die sich ab und an, wenn es ihre vielen Projekte zulassen, auch in die Band des französischen Weltklasse-Schlagzeugers Manu Katché einreiht.

Die Flexibilität des Jazz, die Energie des Rock

Gerade der norwegische Jazz ist seit Langem bekannt dafür, improvisatorischen Elementen in der Musik besonders viel Raum zu geben. Auch hierdurch erfreut sich jene skandinavische Sprachart wachsender Bedeutung innerhalb der zeitgenössischen Musikszene. Die 2011 in Norwegen gegründete Band Pixel ist für diese moderne Vision der Jazzmusik exemplarisch: Ein junges Quartett, das die Flexibilität des Jazz mit der Energie von Indie-Rock verbindet.

Resultat dieser Synergie ist ein energiegeladener, dennoch ungemein sphärischer Sound, der – verfeinert mit wunderbar klaren Pop-Melodien und sehnsüchtigen Improvisationen – einer kreativen Vision auf dem Parkett des klassischen Jazz folgt. Den Rahmen für ihre Improvisationen bilden neben dem treibenden Sound des Schlagzeugs sowie des Kontrabasses gleich zwei Blasinstrumente (Saxofon und Trompete) begleitet von zum Teil mehrstimmigen Vocals.

Jugendliches Verständnis, das die Hallen füllt

Mit diesem modernen, jugendlichen Verständnis des traditionellen europäischen Jazz finden Pixel seither wachsenden Anklang bei aufgeschlossenem und jungem Publikum. Jazz-Experten horchten bereits bei ihrem Debüt „Reminder“ in 2012 auf. 2014 gelang ihnen mit dem zweiten Album „We Are All Small Pixels“ der musikalische Durchbruch.

Seit 2015 touren sie mit ihrem aktuellen Album „Golden Years“, mit dem sie Spielorte wie das „Ronnie Scott’s“ in London, das Café der Elbphilharmonie in Hamburg oder die große Werfthalle der Jazz Baltica füllten. In 2018 ist nun der vierte Release sowie erstmals eine umfangreiche Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant.

Karten gibt es noch zu 10 Euro im Vorverkauf bei der Tourismusinformation Altenburger Land (Markt 10), als Reservierung unter www.jazzklub-altenburg.de und zu 13 Euro an der Abendkasse. Einlass ist um 19, Beginn um 20 Uhr.

Von Thomas Trummer