Treben

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Mittwoch gegen 15.40 Uhr der Fahrer (41) eines Ford auf der B 93 von Borna in Richtung Altenburg auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW (Fahrerin 23) und einem entgegenkommenden Audi (Fahrerin 20). Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Unfallbeteiligte leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wegen des Unfalles kam es zu Verkehrseinschränkungen.

Von ovz