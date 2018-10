Starkenberg

Die Gemeinde Starkenberg hat kürzlich ein Leipziger Ingenieurbüro mit der weiteren Planung des neuen Feuerwehrgerätehauses beauftragt. Seit nun rund sieben Jahren wird in Starkenberg diese Investition für die Kameraden vorbereitet und Mittel dafür angespart. Die Planung des Neubaus, die Voraussetzung zum Beantragen der Fördermittel ist, wurde schon einmal im Jahr 2015 an einen Planer per Gemeinderatsbeschluss vergeben. Doch der Bauingenieur ist inzwischen in Rente gegangen.

Drei Planungsphasen sind erledigt

Einfach so das nächste Büro zu beauftragen, ging nicht, so Starkenbergs Bürgermeister Wolfram Schlegel (Die Regionalen) zur OVZ. Aus diesem Grund musste der Auftrag komplett neu ausgeschrieben werden. „Eigentlich haben wir gedacht, dass das Projekt längst durch ist, wenn der Planer aufhört zu arbeiten“, erklärt Schlegel die ungewöhnliche Situation. Doch es sei nicht so, dass der ursprüngliche Ingenieur nichts gemacht habe. Drei von insgesamt acht Planungsphasen hat er erledigt und abgerechnet, erläutert Holger Stroech, zuständiger Mitarbeiter im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Altenburger Land.

Nach dem Auslösen des Auftrages hatte sich seinerzeit das Planungsbüro 2016 an die Arbeit gemacht. Doch 2017 musste pausiert werden, so Stroech weiter, weil der Bau des Feuerwehrhauses mit Fördermitteln aus dem Programm „Dorferneuerung“ kofinanziert werden soll. 2017 verstrich deshalb für die Planung des Feuerwehrhauses ungenutzt, weil im vergangenen Jahr die Erarbeitung der Konzeption für die Dorferneuerung Vorrang hatte. „Wir mussten erst warten, ob wir als Förderschwerpunkt anerkannt werden, denn nur dann können Fördermittel für den Gerätehausbau beantragt werden“, erläutert Stroech. Denn ohne Fördermittel könne nicht gebaut werden.

Ansparen fürs neue Gerätehaus

„Warum sich Bauprojekte wie das des neuen Gerätehauses oft verzögern, hat viele verschiedene Ursachen. Die nötigen Eigenmittel müssen da sein, die dazu benötigten Fördertöpfe entsprechend voll sein und so weiter. Bei uns in Starkenberg hat vor allem das Ansparen des Eigenanteils viel Zeit in Anspruch genommen“, antwortet Schlegel auf OVZ-Nachfrage, der sowohl als ehrenamtlicher Bürgermeister als auch hauptberuflicher Wirtschaftsförderer des Altenburger Landes ist.

Für den Neubau des Gerätehauses in Starkenberg sind Gesamtkosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro veranschlagt. In aller Regel übernimmt der Freistaat bei über das Programm Dorferneuerung gefördert Projekten 65 Prozent der Kosten.

Von Jörg Reuter