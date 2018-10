Altenburg

Böse Überraschung im Feierabendverkehr: Etliche Autofahrer im Altenburger Norden landen am Montagnachmittag unverhofft in der Sackgasse. Auf der Hauptverkehrsader Richtung Leipzig – seit 1. Oktober wegen der Baustelle ohnehin ein Nadelöhr – geht plötzlich gar nichts mehr. Die Umleitungsstrecke übers Gewerbegebiet Weißer Berg, die die gesperrte Leipziger Straße umgeht, ist ohne Ankündigung gen Leipzig abgeriegelt worden. In Höhe der Tankstelle, wo die Umleitung in die Leipziger Straße mündet, ist jetzt nur noch für den stadteinwärtigen Verkehr geöffnet. Die Folge: Unzählige müssen wenden, sich neue Wege suchen – oder stecken direkt im Stau-Chaos.

Warum die Umleitung trotz bestehender Vollsperrung der Leipziger Straße in Richtung Leipzig gekappt wurde, ist zunächst unklar. Geplant war seitens der Stadtverwaltung, den Verkehr bis 9. Oktober über die Porphyrstraße im Gewerbegebiet zu führen. Erst ab 10. Oktober war vorgesehen, die Baustelle in der Leipziger Straße bis zur Einmündung Mülldeponie vorzuziehen und deshalb den stadtauswärtigen Verkehrsstrom in größerem Bogen umzuleiten – über die Remsaer Straße und die Ortsumfahrung. Das ist nun schon ab Montag der Weg, den Autofahrer nehmen sollten, um Staus und Irrfahrten durchs Gewerbegebiet zu vermeiden.

Von OVZ