Schmölln. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 11.10 Uhr auf der Straße von Sommeritz in Richtung Weißbach. Der 89-jährige Fahrer eines Opel befuhr die Straße, als er von einer Windböe überrascht und nach links von der Fahrbahn gedrückt wurde. In der Folge kollidierte der Opel mit einem Leitpfosten und einem Vorfahrtsschild, rutschte in den Graben auf das angrenzende Feld und kam auf dem Dach zum Liegen. Durch einen Zeugen konnten sich der Opel-Fahrer und seine 87-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug befreien. Die Beifahrerin wurde laut Polizei leicht wurde verletzt.

Von HS