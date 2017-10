Polizei findet Cannabis-Plantage in Gößnitz

Gößnitz. Eine Cannabisplantage ist am Mittwoch in Gößnitz aufgeflogen. Als Polizeibeamte am Nachmittag zur Wohnadresse eines Gesuchten fuhren, um einen Haftbefehl zu vollstrecken, trafen sie dort lediglich dessen 55-jährigen Vater an. Gleichzeitig stellten die Beamten im Haus eine Vielzahl zum Teil bereits getrockneter Cannabispflanzen fest, woraufhin in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung des Wohnhauses und des Grundstückes veranlasst wurde. Dabei wurden weitere Cannabispflanzen in verschiedenen Zimmern und im Garten entdeckt. Der 55-Jährige wurde vorläufig festgenommen und die circa sieben Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt. Der per Haftbefehl gesuchte 29-jährige Mann wurde allerdings nicht angetroffen.

Während des Einsatzes tauchte zudem ein 54-jähriger Mann an der Wohnadresse auf. Dieser führte mehrere verbotene Gegenstände, darunter ein Butterflymesser, mit sich, welche sichergestellt wurden. Ob der 54-Jährige im Zusammenhang mit dem polizeilichen Einsatz steht, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen, teilte die Polizei mit.

Von HS