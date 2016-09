Altenburg. Die Polizei stoppte am Donnerstag kurz vor 16 Uhr in der Altenburger Feldstraße einen BMW, weil er zuvor in der Offenburger Allee wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war. Während der Kontrolle wirkte der 20-jährige Fahrer nervös und zittrig, seine Pupillen waren klein. Ein freiwilliger Drogentest schlug positiv an. Bei einer Kontrolle um 18.50 Uhr in der Beethovenstraße wurde auch der 38-jährige Fahrer eines VW-Kleintransporters positiv auf Drogen getestet. Zudem hatte er für das Fahrzeug keinen Versicherungsschutz. Der Mann verhielt sich aggressiv und unruhig. Beide Männer mussten sich in der Klinik einer Blutentnahme unterziehen und das Fahrzeug stehen lassen. Gegen sie wird ermittelt.

Von fp