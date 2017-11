Polizei in Altenburg hilft Rollstuhlfahrer auf – und zeigt ihn an

Die Polizei ist in Altenburg lauten Hilferufen in eine Wohnung am Kornmarkt gefolgt. Dort habe sich am Donnerstag ein 40-Jähriger nicht mehr selbstständig in seinem Rollstuhl aufrichten können, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Polizisten dem Mann aufhalfen, fiel ein Tütchen mit Cannabis aus der Brieftasche des Mannes.