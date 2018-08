Altenburg Arbeitsgruppe gegründet - Polizei jagt Brandstifter Die unheilvolle Serie von Feld- und Ödlandbränden rund um Meuselwitz ist das Werk eines Feuerteufels. Die Polizei geht nun auch offiziell von Brandstiftung aus und gründete für die Suche nach dem Täter eigens eine Arbeitsgruppe.

Einer die vielen Brände in der jüngsten Vergangenheit im Großraum Meuselwitz: Zwischen Waltersdorf und Gorma steht am 25. Juli ein Stoppelfeld in Flammen. Quelle: Mario Jahn