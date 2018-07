Nobitz

Mit einem großen Aufgebot waren am Donnerstag Polizeibeamte in Nobitz im Einsatz. Etwa ein halbes Dutzend Mannschaftswagen standen im und um das zweite Grundstück am Ortseingang aus Richtung Altenburg nach dem Einkaufszentrum.

Auf Anfrage bestätigte die Polizeidirektion, dass ab 8.40 Uhr die Einsatzkräfte vor Ort gewesen seien. Sei würden gegen einen 29-Jährigen wegen Diebstahls im besonders schwerem Fall ermitteln, informierte die Pressestelle. In diesem Zusammenhang hätte eine Durchsuchung stattgefunden.

Zu weiteren Details könne aber aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft gegeben werden. Dazu gehöre auch die genau Zahl der beteiligten Einsatzkräfte, hieß es weiter.

Von LVZ