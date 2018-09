Altenburg

Mehrere Personen haben am Sonnabend gegen 1.15 Uhr in der Külzstraße randaliert. Die Täter beschädigten laut Angaben der Polizei einen Stromverteilerkasten, stießen mehrere Papierkörbe aus Beton um und warfen Gullydeckel auf die Straße. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere männliche Tatverdächtige in Tatortnähe festgestellt werden. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

Von LVZ