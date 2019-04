Kotteritz

Die Ermittlungen zu insgesamt 30 Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzes hat die Polizei seit dem Wochenende aufgenommen. Im Rahmen einer Tanzveranstaltung „Liquid Sunday“ in der Alwo in Kotteritz am Sonntag stellten die Beamten mehrere Personen fest, die kleinere Mengen Betäubungsmittel mit sich führten. Gegen alle Personen im Alter zwischen 18 und 32 Jahren wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von OVZ