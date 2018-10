Kürbisse, überall Kürbisse! In der Altenburger Innenstadt führt aktuell kein Weg an ihnen vorbei. Grund sind die laufenden Kürbiswochen, an denen sich zahlreiche Gewerbetreibende beteiligen. Zum großen „Kürbisfinale“ steigt am 30. Oktober ein Familienfest auf dem Marktplatz inklusive „royaler“ Wahl.