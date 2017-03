Altenburg. Am Montag eskalierte gegen 15 Uhr in der Birken-/Ecke Pappelstraße ein Streit zwischen drei jungen (15, 16, 21 Jahre) Männern. Der 21-Jährige zog ein Messer und holte in Richtung des 15-Jährigen aus. Dieser konnte ausweichen und blieb unverletzt. Auch sein 16-jähriger Freund blieb unverletzt. Der 21-jährige Tatverdächtige konnte kurz nach der Tat durch die Polizei gestellt werden. Das vermeintliche Tatmesser wurde in einem Briefkasten aufgefunden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Tel. 03447/4710.

Von HS