Altenburg

In der vergangenen Nacht gegen 1.40 Uhr meldeten Mitarbeiter eine 87-jährige Patientin aus dem Krankenhaus in Altenburg als vermisst. Unverzüglich kamen mehrere Polizeistreifen zum Einsatz, welche umfangreiche Suchmaßnahmen nach der Vermissten sowohl im Krankenhaus als auch außerhalb einleiteten. Zudem wurden ein Polizeihund und der Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche endete am Donnerstagmorgen gegen halb sechs glücklicherweise erfolgreich. Das meldet die Polizei. Die Rentnerin wurde den Umständen entsprechend wohlbehalten im Klinikum aufgefunden und schließlich in die Obhut des zuständigen Pflegepersonals übergeben.

Von ovz