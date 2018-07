Wintersdorf/Gößnitz

Es läuft und läuft und läuft. Das in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche ausgebüxte Känguru aus Wintersdorf ist noch immer verschollen. „Die Suche läuft noch“, sagte am Montag eine Polizeisprecherin in Gera auf Anfrage. Dabei werden auch die Nutzer der sozialen Netzwerke mobilisiert.

„Natürlich möchten wir, dass die Kängurumama und ihr Junges wohlbehalten nach Meuselwitz zurückkommen und fahnden nun nach ihr“, postete die Polizei Thüringen bei Facebook. „Sollte euch also ein Känguru über den Weg hoppeln, informiert bitte umgehend die nächste Polizeidienststelle. Bitte keine eigenständigen Einfangversuche starten!“

3. Juli zum 4. Juli 2018

Wie berichtet, hatten unbekannte Einbrecher sich an der Koppel des Tieres in Wintersdorf zu schaffen gemacht und den Weidezaun aufgeschnitten. Zuletzt wurde die Känguru-Dame, die ein Jungtier im Beutel trägt, im Landkreis Leipzig zwischen Ramsdorf und Wildenhain gesehen. Trotz der recht ungewöhnlichen Suche bittet die Polizei um Ernsthaftigkeit bei Zeugenmeldungen.

Gesichtet in Wildenhain

Der Eigentümer des Tieres habe in den vergangenen Tagen einige recht merkwürdige Hinweise bekommen, berichtete die Polizei.

