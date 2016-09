Löbichau. Ein 20-jähriger Mann setzte am Sonntag die Polizei davon in Kenntnis, dass von seiner Weide in Löbichau zehn Schafe entwendet worden seien. Da der elektrische Weidezaun umgebogen war, sei höchstwahrscheinlich von einem Diebstahl auszugehen, so der Besitzer. Die Ermittlungen brachten zunächst keinen Erfolg, teilte die Polizei weiter mit. Groß sei die Freude dann gestern beim Eigentümer der Schafe gewesen. Ein Bekannter habe ihn informiert, dass sich die Schafe etwa einen halben Kilometer entfernt in Beerwalde befinden. „Festzustellen bleibt, dass die Schafe sehr wahrscheinlich von Unbekannten aus der Weide herausgelassen wurden“, so Polizeisprecher Andreas Bart.

Von fp