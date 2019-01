Es ist ein Vorhaben mit großer Symbolkraft: Um an die lange Geschichte der Braunkohlegewinnung in der Nordregion zu erinnern, will die Bergbrüderschaft Meuselwitz-Rositz in der Schnauderstadt zwei Schwungradhälften aufstellen. Dass es soweit kommen konnte, ist dabei einem glücklichen Zufall geschuldet.