Altenburg. Die Autofahrer im Altenburger Land haben sich offenbar gut auf die winterlichen Straßenbedingungen eingestellt. Trotz einiger Zentimeter Neuschnee gab es laut Polizei bis Sonntagmittag keine Unfälle. „Wir sind selbst überrascht besonders angesichts der verschneiten Fahrbahnen am Morgen“, sagte Schichtleiter Uwe Dietzsch am Sonntag auf Nachfrage. „Dabei hatten selbst einige Kollegen Mühe auf Arbeit zu kommen.“ Allerdings steht zu befürchten, dass es zu Unfällen kommt, weil es am Sonntag tagsüber taute und am Abend wieder gefrieren sollte.



Von haeg