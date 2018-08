Nobitz

Am Sonntag stoppten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land gegen ein Uhr einen Pkw Kia, welcher in Nobitz die Bockaer Straße mit Fernlicht befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie bei dem 60-jährigen Fahrzeugführer starken Alkoholgeruch fest. Bei ihm konnte ein Atemalkoholwert von 1,52 Promille ermittelt werden. Laut Polizeiangaben wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Bereits am Samstag gegen 16.20 Uhr war bei einem 59-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades in Rositz in der Goethestraße ein Alkoholwert von 1,49 Promille festgestellt worden, welcher zudem keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Von LVZ