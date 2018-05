Bereits zum 8. Mal stieg am Wochenende in der Gemeinde Kriebitzsch das Musikalische Frühlings- und Kinderfest. Das Fest startete am Freitag in der Kirche mit einem klassischen Melodienreigen vom Streicherduo Nützel/Paditz. Am Abend beeindruckte der Fackelumzug mit dem Spielmannszug Wintersdorf.