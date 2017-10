Ponitz: Flucht mit Motorrad scheitert

Ponitz. Zu einem Einbruch kam es zwischen vergangenem Donnerstag und Freitag in der Ponitzer Talstraße. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage verschafft. Sie erbeuteten Werkzeug, verluden das Diebesgut in den Beiwagen eines dort abgestellten BMW-Motorrades und flüchteten damit. Nach wenigen Metern blieb die Maschine jedoch liegen, die Einbrecher setzten die Flucht offenbar zu Fuß fort. Der 56-jährige Besitzer fand sein Motorrad am nächsten Tag am Straßenrand in der Ortslage Grünberg und informierte die Beamten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von ovz