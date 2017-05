Altenburg. Zu einem Bläserkonzert lud am Sonnabend die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Altenburg in die St.-Bartholomäikirche ein. Lange vor 17 Uhr, dem Konzertbeginn, waren die Bankreihen belegt. Stühle wurden aufgestellt. Der Posaunenchor Altenburg unter Leitung von Thomas Leich wurde beim Einmarsch in die Kirche freudig begrüßt. Das Bläserensemble hat seine Anhänger schon über Jahrzehnte. Und der Posaunenchor hat seine Traditionen. Zu denen gehört das Frühlingskonzert.

In diesem Jahr stand es unter dem Motto „Die beste Zeit im Jahr ist mein“. Das „mein“ meint den Maien, den Wonnemonat. Denn im Maien, „da singen alle Vögelein“. So heißt es in einem Volkslied, dessen Text Martin Luther zugeschrieben wird. Diese Weise erklang zu Beginn des Konzertes. Der Maien zog sich durch das gesamte Programm. Zum Abschluss kam der Reformator Luther wieder zu Wort. Gemeinsam sang man „Ein feste Burg ist unser Gott“.

An der Orgel spielte Kirchenmusikdirektor Wolfram Otto aus Fraureuth. Er hatte seine Soloauftritte, spielte aber auch gemeinsam mit dem Posaunenchor. Drei Mal waren die Konzertbesucher aufgefordert, gesanglich mitzutun. Und das taten sie mit großen Freuden. Aufmerksamerweise war von der Kirchgemeinde vor dem Konzert gemeinsam mit dem Programm ein Textzettel verteilt worden. Das Repertoire war abwechslungsreich und anspruchsvoll.

Es umfasste sowohl Volksweisen zur Maienzeit, als auch Stücke namhafter Tonschöpfer – so von Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, Jean Sibelius, Robert Schumann und Johannes Brahms. Nach der Sonate Nr. 3 für Orgel von Felix Mendelssohn Bartholdy erklang von gleichem Komponisten das Beati mortui für tiefes Blech. Nachdem der letzte Ton verklungen war, bekam der Posaunenchor verdienten Applaus auf offener Szene.

Nach gut einer Stunde neigte sich das Frühlingskonzert dem Ende zu. Es gab eine Zugabe, der noch lang anhaltender Applaus folgte. Die Zuhörer verließen die Bartholomäikirche mit der Gewissheit, die Bläsermusiken des Posaunenchors Altenburg sind aus dem kulturellen Veranstaltungsreigen im Frühjahr nicht mehr wegzudenken. Sie sind ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Altenburg. Die große Publikumsresonanz ist eine Beweis dafür.

Von Klaus Peschel