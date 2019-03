Nobitz

Zu einer Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes gehören auch Auszeichnungen und Ehrungen zum festen Ritual und zumeist zum krönenden Abschluss der oftmals stundenlangen und kontroversen Sitzungen. „Auszeichungen“ hieß auch Punkt 25 der Tagesordnung der 26. Zusammenkunft am Sonnabend in der Nobitzer Mehrzweckhalle und Simone Schulze, Christine Heilmann sowie Mirko Hoffmann konnten sich über die Ehrennadel oder -medaille des Thüringer Feuerwehrverbandes freuen.

Ehrung aus Sachsen-Anhalt

Die Laudatoren für die abschließende Ehrung von Marco Metz hatten jedoch einen weiteren Anreiseweg: Unter den Gästen weilten Sonnabend auch der Chef des Kreisfeuerwehrverbandes Saalekreis, Michael Jahn, und der Gemeindewehrleiter Teutschenthal, Dirk Moebius. Und die beiden Feuerwehrleute aus Sachsen-Anhalt hatten eine gewichtige Auszeichnung für den in der Wehr Posterstein/ Stolzenburg aktiven 36-Jährigen im Gepäck. Sie verliehen dem völlig verdutzten Feuerwehrmann das Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes Saalekreis am Bande.

Das hatte es bislang so noch nie gegeben, hatte aber einen gewichtigen Grund: Am 25. Juli des vergangenen Jahres kam es bei Teutschenthal in der Nähe der B 80 gegen 11.47 Uhr zu einem Flächenbrand. „Das Feuer breitete sich auf dem einstigen und völlig unwegsamen russischen Militärgelände rasend schnell zu einem Großbrand aus, der auch eine benachbarte Fotovoltaikanlage bedrohte“, schilderte Gemeindewehrleiter Moebius noch immer merklich beeindruckt über die Erlebnisse im vergangenem Sommer. „Letztendlich hatten wir sämtlichen sieben Gemeindewehren sowie weitere Verstärkungen aus Halle im Einsatz. Und auch Marco hat spontan mitgeholfen“, erzählte er.

Postersteiner war dort dienstlich unterwegs

Denn der seit 2014 in Posterstein aktive Feuerwehrmann war just als selbstständiger Betreiber eines Mobilfunkunternehmens dienstlich in Teutschenthal unterwegs. „Ich war zur Zeit des Brandausbruchs auf einem 30 Meter hohen Mobilfunkmast tätig und habe die rasende Ausbreitung gut mitverfolgen können“, berichtete Metz. „Mir war sofort klar, dass ich helfen musste, bin runter und losgerast, um meine Dienste anzubieten.“

Das erste Treffen der beiden hat bei Gemeindewehrleiter Moebius nachhaltig Eindruck hinterlassen. „Ich war gerade auf einer ersten Lageerkundung, als Marco auf mich zugerannt kam, und meinte, er sei Feuerwehrmann und wie er helfen könne. Ich hab ihm nur meinen Autoschlüssel zugeworfen, damit er sich eine dort abgelegte Uniform überziehen kann. Und dann hat er die ganze Zeit mitgeholfen. Und der Einsatz zog sich von 11.47 bis 19.01 Uhr und Marco war die ganze Zeit vorn mit dabei. Dafür sind wir sehr dankbar.“

„Ich helfe überall“

Jetzt die Ehrung dafür, die Marco Metz fast schon ein wenig peinlich war und die ihn, wie er ehrlich gestand, sehr rührte. „Ich bin aktiver Feuerwehrmann. Und da ist es doch egal, wo ich helfe. Da gibt es für mich keinen Unterschied, ob das bei uns in Posterstein ist oder in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder in Baden-Württemberg“, so der 36-Jährige. Zu den Teutschenthalern hat sich mittlerweile eine herzliche Freundschaft entwickelt.

Von Jörg Wolf