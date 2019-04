Altenburg

Neuer Name und neuer Vorstand – das bewährte Programm. So könnte man knapp das Ergebnis der jüngsten Mitgliedervollversammlung des Fördervereins Altenburger Prinzenraub im Altenburger Ratskeller umschreiben, bei der 33 der aktuell 87 Vereinsmitglieder anwesend waren. Künftig firmieren die Prinzenräuber aber nicht mehr unter der Bezeichnung Förderverein.

„Diese Bezeichnung wurde ja zur Gründung im Jahr 2004 gewählt, weil eine Hauptaufgabe darin bestand, Sponsoren und Unterstützer für die großen Festspiele zu gewinnen und zu betreuen. Doch die großen Festspiele auf dem Altenburger Schloss gibt es bekanntlich seit 2012 nicht mehr, weshalb dieser Hauptzweck des Vereines weggefallen ist“, erklärte Eva Pommer, die zur neuen Vereinschefin gekürt wurde. Ihr zur Seite stehen Karin Beutler, Marion Hermsdorf, Andy Drabeck und Christian Weber sowie Kerstin Hartmann als Schatzmeisterin.

Festspiele im Juli bleiben das Aushängeschild

Deutlich fielen diese Wahlen wie auch die Umbenennung des Vereines aus: Künftig werde man als „ Traditionsverein Altenburger Prinzenraub“ auftreten, was schon umschreibt, dass sich am eigentlichen Wirken im Vergleich zu den zurückliegenden sieben Jahren nichts ändert. „Unser Aushängeschild bleiben weiterhin die Festspiele im Juli auf dem Schloss und der Prinzenraub on Tour, der 2017 ein wenig eingeschlafen war, 2018 aber eine Wiederbelebung erfahren hat“, so Pommer weiter.

Stichwort Prinzenraub on Tour: Einst wurde dieses rund 30-minütige Stück als überall aufführbares reines Straßentheater wie eine Art Appetitmacher für die großen Festspiele aufgelegt. Aber nach sehr gutem Zuspruch der ersten Jahre war es irgendwann einmal abgespielt und überall gezeigt, so dass das Interesse nachließ. Zudem legten auch etliche Akteure eine Pause im Jahr 2017 ein. „2018 konnten wir aber mit Karin Kuhnt-Petters einen Schauspielprofi gewinnen, der das Stück überarbeitete und sozusagen neu auflegte. Und auch die Akteure wollen wieder neue Aufführungen, weshalb es 2018 bereits wieder vier Auftritte gab. Das soll nun weiter ausgebaut werden“, kündigte die Vereinschefin an.

„Kleiner“ Prinzenraub ist enorm gewachsen

Damit solle auch wieder die Werbetrommel für jene kleine Festspiele auf dem Schloss gerührt werden, die der Verein erstmals im Jahr 2013 sozusagen als Ersatz für den großen Vorgänger in Eigenregie auflegte und alljährlich wiederholte. Dabei bewiesen die Hobbydarsteller in der Vergangenheit ein unglaubliches Engagement und Durchhaltevermögen, so dass dieser erst kleine Prinzenraub von Jahr zu Jahr ein schon atemberaubendes Wachstum hinlegte und von Zuschauern regelmäßig regelrecht überrannt wurde.

Premiere am 4. Juli mit 80 Darstellern

Weshalb sich der Verein im Vorjahr dazu entschloss, die Bezeichnung „Klein“ aus dem Namen zu streichen. Denn klein ist dieses Event, das in diesem Jahr vom 4. bis 7. Juli im Agnesgarten des Schlosses vier Vorstellungen erleben wird, schon lange nicht mehr. Die Proben für die siebte Auflage laufen bereits seit Februar jede Woche. Rund 80 Akteure wirbeln dann ab 4. Juli – da ist um 20 Uhr Premiere – erstmals auf der Bühne oder hinter den Kulissen. Gezeigt wird ein zweites Mal „Kauffungens Ehre“ aus der Feder von Manuel Kressin. „Aber wieder mit einer Reihe neuer Szenen, damit es spannend bleibt“, so Pommer.

Aufgrund der sehr guten Nachfrage des Publikums nach dem Stück sei dann auch geplant, die Zuschauerkapazität von derzeit 200 auf 250 zu erhöhen. „Dafür müssen aber die entscheidenden Gespräche noch geführt werden“, schränkt die Vereinschefin ein. 2020 sei wieder ein komplett neues Stück geplant.

Von Jörg Wolf