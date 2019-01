Altenburg

Das „Projekt Nautilus“ nimmt Fahrt auf. Das von Andreas Krauß, Geschäftsführer der Altenburger OKM GmbH und weiteren Mitstreitern initiierte Vorhaben soll Schülern im Kreis Möglichkeiten eröffnen, parallel zum Unterrichtsgeschehen praktische Erfahrungen zu sammeln, eigene Projektideen zu entwickeln und umzusetzen (OVZ berichtete). War zunächst noch missverständlicherweise von einer ersten Kooperation mit dem Spalatin-Gymnasium die Rede, steht nun fest: das Lerchenberggymnasium ist dabei – und Feuer und Flamme für das Projekt.

Interesse an Betrieben ist gestiegen

Natürlich, so Schulleiterin Simone Preißler, bilde die schulische Ausbildung die wichtigste Grundlage für den künftigen Berufsweg der Absolventen. Allerdings stoße man als weiterführende Schule in Sachen praktische Kenntnisse ab einem gewissen Punkt auch an Grenzen – gerade in technischer Sicht. „Es braucht, gerade mit Blick auf den heutigen Arbeitsmarkt, mit Fachkräftemangel und Abwanderung von gut ausgebildetem Nachwuchs, wieder eine engere Kooperation zwischen Schulen und Betrieben“, ist sie sich sicher.

Bereits vor rund acht Jahren, blickt Preißler zurück, habe mit dem sogenannten „Kurs 21plus“ eine solche Zusammenarbeit bestanden. Manches davon – etwa Kontakte ihres Hauses zur Altenburger Brauerei, zum Schloss- und Kulturbetrieb oder der Ewa – habe heute noch Bestand. „Das Projekt selbst ist aber über die Zeit eher eingeschlafen. Dabei sind viele Schüler inzwischen wieder sehr daran interessiert, was in den Betrieben passiert.“

Talente sollen aufgespürt werden

Genau hier soll das „Projekt Nautilus“ nun andocken – und zwar nicht erst in der Kursstufe, wie Preißler betont. „Wer sagt denn, dass sich nicht auch pfiffige, kreative Schüler etwa bereits in der fünften Klasse finden?“, fragt sie. Statt sich rein an der schulischen Leistung zu orientieren, sollen parallel womöglich verborgene Talente in praktisch organisierten „Kreativzirkeln“ gefunden und entsprechend gefördert werden.

„Es ist in meinen Augen einfach auch wichtig, Kreativität zu ermöglichen und ein wenig von den ganz starren Mustern wegzukommen“, betont Preißler. Zumal, wie sie beobachtet hat, der Weg in die Wirtschaft mittlerweile von vielen Schülern auch wieder verstärkt als Zugewinn statt als Hindernis auf dem Karriereweg wahrgenommen wird. Insbesondere das duale Studium stoße auf gesteigertes Interesse.

Lerchenberggymnasium plant Stellenbörse

Auf dieser Basis, so die Schulleiterin, könnten künftige Kooperationen im Zuge von „ Nautilus“ ausgestaltet werden. „Denkbar sind etwa Praktika in Klasse 9, die ihre vertiefende Fortsetzung in der 11. Klasse finden, auch eine Unterstützung durch die Unternehmen bei Seminarfacharbeiten ist möglich“, zählt sie auf. Zudem sei geplant, noch in diesem Jahr eine Stellenbörse im Lerchenberggymnasium zu organisieren. „Dort können sich die Unternehmen vorstellen, für die vielfältigen Möglichkeiten im Kreis und für berufsvorbereitende Maßnahmen schon zur Schulzeit sensibilisieren.“

Der grobe, mit Andreas Krauß skizzierte Zeitrahmen, so Preißler, sehe vor, innerhalb des nächsten Vierteljahres einen Fahrplan zu erarbeiten. „Selbstverständlich werden dazu zuvor auch die Eltern und Schüler, die Lehrer- und die Schulkonferenz informiert“, unterstreicht sie.

Von Bastian Fischer