Altenburg

Der Fachkräftemangel macht auch den Unternehmen im Altenburger Land zu schaffen. Viele Betriebe tun sich schwer, gut ausgebildeten Nachwuchs zu finden und offene Stellen zu besetzen. Ein Umstand, der auch Andreas Krauß ein Dorn im Auge ist. Genau dort möchte der Geschäftsführer der Altenburger OKM GmbH ansetzen – und hat deshalb laut eigener Aussage mit Mitstreitern das Projekt Nautilus ins Leben gerufen.

Schüler sollen Ideen praktisch ausarbeiten

„Viele junge Leute kommen aus der Schule oder dem Studium und besitzen kaum Praxiserfahrung“, schildert der 53-Jährige im Gespräch mit der OVZ seine Erfahrungen. Zwar sei der theoretische Unterbau beim Nachwuchs durchaus vorhanden: „Allerdings muss man die Theorie auch umsetzen können“, so Krauß. Diesen Tunneleffekt wolle man mit dem Projekt Nautilus nun aufbrechen.

Konkret, so der Unternehmer, der in seinem auffälligen Firmensitz – eine Pyramide in der Julius-Zinkeisen-Straße – Detektoren herstellt, soll mit dem Projekt jungen Menschen schulbegleitend die Möglichkeit gegeben werden, eigene Ideen auszuarbeiten und ganz praktisch umzusetzen. Das kreative Potenzial sei vielfach vorhanden, nur die Umsetzung falle vielen jungen Tüftlern schwer. „Geht nicht gibt’s nicht, man muss nur den richtigen Weg finden“, spricht Krauß aus Erfahrung.

1000 Quadratmeter Arbeitsfläche in Fockendorf

Angeboten werden soll, umreißt der Firmenchef, eine Art Kreativzirkel, der unterrichtsbegleitend organisiert werden könne. In regelmäßigen Treffen können Schüler Projekte mit Wirtschaftsvertretern durchsprechen, Ideen erarbeiten und diese direkt in teilnehmenden Unternehmen realisieren. Auch entsprechende Räumlichkeiten für die praktische Arbeit seien bereits vorhanden.

Auf rund 1000 Quadratmetern könne in einer zu OKM gehörenden Halle in der ehemaligen Fockendorfer Papierfabrik gewerkelt werden. „Dort stehen etwa ein 3D-Drucker und ein Leiterplattenroboter“, berichtet Krauß. Auch von einem kleinen Filmstudio, einer CNC-Anlage und einer Fräsmaschine ist die Rede. All das, betont er, stelle die OKM GmbH kostenfrei zur Verfügung, „für einen sinnvollen Zweck“, wie er sagt.

Ähnlich denken laut dem Firmenchef auch die bisher akquirierten Mitstreiter, die sich unentgeltlich an dem Projekt beteiligen und ihre Zeit und Expertise einbringen wollten. Gut und gerne 1000 Unternehmer, aktive und Ruheständler, hätten im Kreis bereits Unterstützung signalisiert. „Vom Elektroniker und Geophysiker bis zum Kfz-Mechaniker und Bauingenieur“, so Krauß, reiche die Bandbreite. Konkrete Namen von beteiligten Firmen möchte er auch auf mehrfache Nachfrage indes nicht nennen.

Verwirrung am Spalatin-Gymnasium

Ähnlich vage bleibt auch eine von Krauß in einer Pressemitteilung genannte Kooperation mit dem Altenburger Spalatin-Gymnasium. Zwischenzeitlich hätten dessen Lehrer und Schüler das Nautilus-Angebot angenommen, heißt es darin. Auch mit der Schulleitung, so Krauß gegenüber der OVZ, habe es diesen Monat bereits Gespräche gegeben.

Beim Spalatin-Gymnasium weiß man von einem solchen Vorgang auf Nachfrage jedoch nichts. „Wir haben im gesamten Kollegium und auch gezielt bei unseren Naturwissenschafts-Lehrern nachgefragt. Dort weiß niemand etwas von dem Projekt“, berichtet Schulleiterin Birgit Kriesche. Auch eine von Krauß ins Spiel gebrachte Kooperation im Rahmen von „ Jugend forscht“ ist ihr nicht bekannt. „Und im Januar habe ich keinen Termin mit Herrn Krauß“, betont sie.

Von Bastian Fischer