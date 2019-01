Altenburg

Das Projekt Stadtmensch wackelt. Und die Farbküche als Mitinitiator gleich mit. Grund ist das Palais Reichenbach als avisiertes „Hauptquartier“ für das über drei Jahre laufende Bundesprojekt, das mit üppigen 665 000 Euro Fördermitteln untersetzt ist. In das Palais Reichenbach, dem einstigen Kinder- und Jugendcenter am Weibermarkt, wollte die noch am Markt 10 beheimatete und aus allen Nähten platzende Farbküche umziehen. Die Pläne wurden bereits seit Juni 2018 verfolgt. Parallel sollte der denkmalgeschützte Bau zum kreativen Zentrum werden, in dem sich weitere Projekte ansiedeln, die sich auch im Rahmen des Stadtmensch-Projekts engagieren, beispielsweise das Jugendcafé.

Vermietung nicht mehr möglich

Doch jetzt ist dieser Umzug nicht mehr möglich, weil Palaisbesitzer Christopher Smith vorerst von dem Vorhaben zurück getreten ist. Grund: Immer neue Forderungen und Ergänzungen der für die Genehmigung zuständigen städtischen Baubehörde hätten ihn schlichtweg entnervt. „Die behördlichen Auflagen waren sehr anstrengend wie kostspielig und wir hatten uns von dortiger Stelle auch mehr Unterstützung erhofft“, klagt Smith.

Drei von ihm gestellte Bauanträge zum Objekt seien mit Nachforderungen zurück gekommen. Zudem stellte sich heraus, dass für das Palais in seiner Nutzungszeit als Haus der Pioniere vor der Wende und dann als Kinder- und Jugendcenter unter der Regie des Landratsamtes gar keine grundsätzliche Baugenehmigung inklusive Brandschutzgutachten vorlag oder nicht mehr auffindbar war. Aus dieser Sachlage ergab sich auch kein Bestandsschutz der Immobilie als ohnehin öffentliches Gebäude, worauf die Protagonisten gebaut hatten. Und die kostenintensiven Gutachten wie jenes zum Brandschutz wurden nachgefordert.

Deshalb zog Smith nun die Reißleine. Am Dienstag ließ er per Brief wissen, dass er von seinem Vorhaben, das 1881 und 1882 errichtete Gebäude wieder mit Leben zu erfüllen, für die kommenden zwei Jahre Abstand nimmt. Gleichzeitig bot er der Stadt das Palais erneut zur Schenkung an, wie schon erstmals im Oktober vergangenen Jahres. „Diese Stadt ist voller solcher historischen Gebäude, die auf eine Wiedernutzung warten. Da erwartet man auch mehr Professionalität der Behörden“, sagt Smith, der aber hofft, dass die kreativen Vorhaben unter der Regie der Stadt dann doch umgesetzt werden können.

Bürgermeister weist Kritik zurück

Vorwürfe, die der für Bau zuständige Bürgermeister Frank Rosenfeld so nicht stehen lassen will und zurück weist: „Das Bauamt hat zügig gearbeitet. Nur können Genehmigungen eben nicht erteilt werden, wenn Anträge unvollständig eingereicht werden.“ Und die angemahnten Ermessensspielräume gebe es im Baugesetz und speziell im Brandschutz nicht. Die auf dem Tisch liegende Schenkungsofferte des Palais sehe man mit Interesse. „Wir prüfen, ob wir den Schritt gehen.“

Stadtmensch nicht in Gefahr

Die jetzt für die Farbküche und das Stadtmensch-Projekt entstandene Lage bezeichnete Rosenfeld als „zwar neue, aber keineswegs aussichtslose Situation“, wie er klarstellte. „Wir suchen als Stadt jetzt intensiv nach einer Lösung, damit die kreativen Projekte wie geplant umgesetzt werden können. „Im Palais Reichenbach oder einem anderen Gebäude wird derzeit geprüft. Aber auf jeden Fall stehen wir diesem Vorhaben sehr aufgeschlossen gegenüber.“

Auch dass die vergangenes Jahr vom Bund zugesagten 665 000 Euro wegen der Verzögerungen und möglicher räumlichen Änderungen jetzt verfallen könnten, sieht er recht entspannt. „Bei Bedarf kann man Projekte ja in Abstimmung mit dem Fördermittelgeber auch anpassen.“

Niedergeschlagenheit bei potenziellen Mietern

Bei dem Machern des Stadtmenschen herrscht derzeit trotz der aufmunternden Worte von beiden Seiten Niedergeschlagenheit. „Ja, wir sind erst einmal froh, dass die Stadt uns trotz der Probleme unterstützen will“, sagt Farbküchen-Mitbetreiberin Susann Seifert zwar. Aber diese Ungewissheit zerrt an den Nerven. „Wir hoffen, dass doch noch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sich Stadtmensch-Gemeinschaft und Farbküche entfalten können. Immerhin tragen wir damit auch dazu bei, die Attraktivität der Stadt erheblich zu steigern.“

Was sich auch praktisch zeigt: Vom Stadtmenschen inspiriert fragten schon Künstler aus Leipzig an, um sich perspektivisch fest in Altenburg niederzulassen. „Und genau das ist es doch, was die Politik seit Jahren als Perspektive für Altenburg bespricht“, sagt Seifert.

Von Jörg Wolf