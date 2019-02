Gera

Runder Geburtstag in Gera: Seit inzwischen 90 Jahren gehen im Puppentheater in der Otto-Dix-Stadt bereits Inszenierungen über die Bühne. Grund genug für die Verantwortlichen bei Theater&Philharmonie Thüringen (TPT), das Jubiläum zünftig zu feiern. Ein ganzes Festival-Wochenende ist zu dem Anlass im Frühsommer geplant.

1,7 Millionen Euro für Sanierung nötig

Abseits der Feierlichkeiten hängt allerdings ein Schatten über der Einrichtung: Das 1912 erbaute Gebäude ist dringend sanierungsbedürftig. Neben Dach und Decken müssen auch der Brandschutz, der Außenputz, Fußböden, Fenster, Fensterbänke und Türen auf Vordermann gebracht werden. Zudem muss das Gebäude trocken gelegt, müssen Elektronik sowie Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen modernisiert werden.

Um die anstehenden Arbeiten umzusetzen, wartet man bei TPT und der Stadt auf den nötigen Förderbescheid. Bereits im August 2018 sei die auf knapp 1,7 Millionen Euro taxierte Maßnahme im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen Sport, Jugend und Kultur“ angemeldet worden, heißt es auf OVZ-Anfrage aus dem Rathaus.

Der damalige Zeitplan habe vorgesehen, dass die Projektauswahl durch den Bund im Oktober 2018 erfolgen sollte. Das zuständige Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, so weiter, habe indes im November die Aufstockung des Förderprogramms von 100 auf 200 Millionen Euro bekannt gegeben und im selben Atemzug die Frist für Bewerbungen bis zum 19. Dezember 2018 verlängert. „Die Auswahl soll nunmehr im I. Quartal 2019 erfolgen“, teilt die Stadt mit.

Baubeginn ab Sommer 2019 keinesfalls möglich

Bisher, das bestätigen Stadt und TPT auf Nachfrage, ist der erforderliche Bescheid jedoch noch nicht ergangen. „Die Verzögerung könnte sich bis Ende März hinziehen“, lässt Volker Arnold, kaufmännischer Geschäftsführer bei TPT wissen – was indes nicht bedeute, dass überhaupt Fördermittel fließen, schränkt er im gleichen Atemzug ein. Ein Umstand, der das Geraer Haus vor so manche Probleme stellt, denn im Falle einer Ablehnung ist die Finanzierung der gesamten Maßnahme nicht gesichert.

Fest stehe bisher lediglich, so Arnold, dass durch die Verzögerung mit einem Baubeginn ab Sommer 2019 – und damit analog zu den umfangreichen Sanierungsarbeiten am Altenburger Landestheater – keinesfalls zu rechnen sei, „da zunächst Planungsaufgaben erfolgen müssen“. Vor diesem Hintergrund und um die Zeit in einer etwaigen Ersatzspielstätte so gering wie möglich zu halten, werde derzeit gemeinsam mit der Stadt versucht, die Sperrung der Einrichtung um mindestens ein Jahr zu verschieben. „Dazu ist es notwendig, ein neues Gutachten zur Spielstätte Puppentheater erstellen zu lassen und daraus resultierende Auflagen zu bewerten.“ So ließe sich eine komplette Schließung vermeiden.

Interimslösungen sind im Gespräch

Ein Schritt, den alle Beteiligten unbedingt vermeiden wollen. Es gebe sowohl von Seiten der Stadt als auch des Theaters ein klares Statement, das Puppentheater am jetzigen Standort zu erhalten und für einen zeitgemäßen Spielbetrieb auszubauen, hieß es dazu bereits kurz vor Jahresfrist. Die Spielplanplanung für die Spielzeit 2019/20 erfolge angesichts der unklaren Situation derzeit mehrgleisig. Auch über mögliche Ausweichquartiere, bestätigen Arnold und die Stadtverwaltung, werde bereits geredet. „In welchem Objekt die Interimslösung erfolgen wird, befindet sich zurzeit noch in Prüfung“, will man sich im Rathaus jedoch noch auf keine konkrete Option festlegen.

Das Festival-Programm Drei Tage lang wird vom 30. Mai bis 1. Juni am Geraer Puppentheater der 90. Geburtstag des Hauses gefeiert. Neben zahlreichen Gastspielen stehen auch Kurzfilme, eine Figurenparade sowie die Verleihung des Publikumspreises „Goldener Kasper“ auf dem Programm. Donnerstag, 30. Mai Überraschungsfilm im Metropol Kino. Zeit und Film werden noch bekannt gegeben. 12 Uhr: Festliche Festivaleröffnung, Park vor dem Puppentheater 12-14 & 15-17 Uhr: DJ Frietmachine, Interaktive Performance-Installation, Park vor dem Theater, Eintritt frei 14 Uhr: „Puppen sterben besser“, Lecture Performance von Florian Feisel, ab 16 Jahren, Puppentheater 15.30 Uhr: Podiumsdiskussion „Puppen altern nicht“ mit ehemaligen Puppentheater-Leitern, Puppentheater, Eintritt frei 18 Uhr: „Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung“, Spiel in einem Akt von Theater&Philharmonie Thüringen, Bühne am Park 21 Uhr: „The Dark Trullala“, Alptraum einer Puppenspielerin von Sarah Wissner, Puppentheater Freitag, 31. Mai 11 Uhr: „Der standhafte Zinnsoldat“ nach Hans Christian Andersen, Bühne am Park 14 Uhr: Figurenparade zum 90. Geburtstag, Marktplatz, Eintritt frei 16 Uhr: „Stroh zu Gold...und andere Spinnereien“, Figurentheater mit Live-Musik vom Theater Meschugge, Puppentheater 18 Uhr: „Die Berliner Stadtmusikanten“, Puppenspiel-Komödie vom Theater Zitadelle, Bühne am Park 21 Uhr: „Macbeth für Anfänger“ vom Theater Thalias Kompagnons, Puppentheater Sonnabend, 1. Juni 11 Uhr: „Das tapfere Schneiderlein“ nach den Gebrüdern Grimm vom Theater Zitadelle, Puppentheater 15 Uhr: „Was Sachen so machen“, spielerische Einführung in die Zauberwelt der Dinge vom Theater Thalias Kompagnons, Puppentheater 16 Uhr: „Die Kunst der Animation“, Kurzfilmprogramm, Metropol-Kino 18 Uhr: „Theatro Delusio“ von Familie Flöz, Rasante Geschichten jenseits des Scheinwerferlichts, Bühne am Park 21 Uhr: „Kasper unser“ von Gebrüder Menzel & Söhne, Puppentheater 22.30 Uhr: Verleihung des Publikumspreises „Goldener Kasper“, Puppentheater, Eintritt frei Tickets sind ab sofort im Besucherservice des Theaters und unter www.tpthueringen.de erhältlich. Auf den kleinen Festivalpass (3 Karten) gibt es 30 Prozent Ermäßigung, auf den großen Festivalpass (5 Karten) 50 Prozent. Tickets für die Veranstaltungen im Metropol-Kino unter www.metropolkino-gera.de und Tel. 0365 20448460.

Von Bastian Fischer