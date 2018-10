Altenburg

Kurz bevor es für die Band Jin Jim auf Einladung des Goethe-Institutes auf eine Mini-Tour in den Sudan ging, legten die vier beim Jazzklub-Konzert am vergangenen Freitagabend im Paul-Gustavus-Haus einen Stopp ein, der sich sowohl für die zahlreichen Zuhörer als auch für die Band selbst lohnen sollte. Denn das einmalig schöne Ambiente im Kulturcafé verlieh den vier Herren offenbar Flügel und so starteten sie ihren Auftritt gleich von Anfang an mit einem krachenden rhythmischen Feuerwerk.

Turbulent, aber keine Hau-Drauf-Musik

Schon beim ersten Song wird klar: Das wird kein Jazzabend im plüschigen Lounge-Sessel, sondern ein turbulenter Ritt auf einem echten Rennpferd. Die vier schaffen es, hochkomplexe Rhythmusstrukturen so zu verpacken, dass sie dennoch eingängig und leicht fassbar bleiben. Dabei gelingt es ihnen, dass sich das Publikum trotz teils atemberaubendem Tempo nie überfordert und stets mitgenommen fühlt.

Dass es sich aber keineswegs nur um eine gnadenlos nach vorne preschende Hau-Drauf-Kapelle handelt, sondern dass sie ebenso gekonnt auch die leisen Töne und langsamen Tempi mit Leben füllen können, beweisen die vier Musiker dann im Stück „Exploration“. Ein Song voller Atmosphäre, der den Zuhörer in eine Traumwelt entführt.

Songs wie Träume

Überhaupt nehmen Träume im musikalischen Leben der Band einen großen Platz ein. Sie konnten sich den Traum vieler Jazzbands erfüllen und haben sich einen Platz im Portfolio eines der wichtigsten deutschen Jazzlabels, ACT, erspielt, sie konnten bereits eine ausgedehnte Afrikatournee realisieren und haben schon große Publikumsmassen mit ihren Songs mitreißen können. Und auch das Stück „Dreaming“ vom aktuellen Album „Weiße Schatten“ arbeitet sich an dem Thema ab und verweist darauf, nie seine Träume zu vergessen und immer daran zu arbeiten, diese auch zu verwirklichen.

Der Song startet mit einem durch die Flöte getragenen Thema, das sich durch das komplette Stück zieht und am Ende in wunderbaren Harmoniegesang des Bassisten Ben Tai Trawinski und des Schlagzeugers Nico Stallmann mündet. Der Song ist eine echte Hymne und einer der vielen Höhepunkte des Abends. Und er reiht sich ein in ähnlich gestrickte Songstrukturen, die allerdings nie auch nur den Hauch von Langeweile aufkommen lassen.

Jazz trifft auf Hip-Hop

Leise und langsam beginnen, das Tempo stetig anziehen und am Ende gnadenlos über die Felle und Saiten wirbeln. Das Grundgerüst für derartige Parforceritte baut die optimal aufeinander eingespielte Rhythmusgruppe aus Bass und Schlagzeug auf. Beide bekommen auch den Raum für ihre perfekt vorgetragenen Soli, rollen aber die meiste Zeit gekonnt den Teppich für den Gitarristen Johann May und den Flötisten Daniel Manrique Smith aus. Die beiden wechseln sich ab im Erschaffen der schönsten Melodien und verpassen den Stücken so das i-Tüpfelchen.

Etwas Besonderes ist die Musik der vier Künstler ohnehin auch durch den Einsatz von gleich drei verschiedenen Flöten. Das gibt es im Jazz und auch in der Rockmusik nicht an jeder Ecke zu sehen. Und dass dann durch die Blasinstrumente auch noch Hip-Hop-Rhythmen im Beatbox-Gewand durchgepresst werden und zudem durch sie gesungen wird, ist wirklich einzigartig. Und das honoriert das begeisterte Publikum nach gut zwei Stunden Musik mit stehenden Ovationen, die von der Band natürlich gerne noch mit zwei Zugaben gewürdigt werden.

Von Thomas Trummer