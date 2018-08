Lucka

Einen 69-jährigen Radfahrer kontrollierten Polizeibeamte am Donnerstag gegen 17.50 Uhr in der Waldallee. Ein in diesem Zusammenhang durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Senior ergab einen Wert von 2,2 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt unterbunden und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, teilte die Polizei mit.

Von LVZ