Altenburg

Weil er ohne Beleuchtung die Münsaer Straße überquerte, geriet ein Radfahrer in der Nacht zu Sonnabend gegen 0.10 Uhr ins Visier der Beamten.

Als er die Polizisten bemerkte, entschied sich der Mann zur Flucht. Nachdem er in riskanter Fahrweise über mehrere Straßen und Fußwege gesetzt hatte, konnte er letztlich in der Heinrich-Heine-Straße gestoppt werden, so die Polizei.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 43-jährige Altenburger offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Zudem wurden bei ihm geringe Mengen von Marihuana und Amphetaminen gefunden.

Von OVZ