Altenburg

Betrunken und ohne Licht in der Dunkelheit: Diesen Leichtsinn hat ein Altenburger Radfahrer am Freitagabend mit schweren Verletzungen bezahlt. Der 34-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit unbeleuchtetem Gefährt in der Käthe-Kollwitz-Straße unterwegs und bog dort trotz Verbots in die Thümmelstraße ab. Dabei wurde er von einem Auto im Gegenverkehr erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der Radfahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte der Mann einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille.

Von OVZ