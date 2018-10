Altkirchen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 13.55 Uhr in Altkirchen. Eine 71-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Straße aus Richtung Altkirchen kommend in Richtung Bohra. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer befuhr ebenfalls die Straße in gleicher Richtung und hatte die Absicht, die Radfahrerin zu überholen. Während des Überholvorganges kam es schließlich zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, so dass diese stürzte. Die Rentnerin zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, teilte die Polizei am Montag mit.

Von ovz