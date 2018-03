Meuselwitz. Am Donnerstag fuhr ein Radfahrer (32) gegen 15 Uhr am rechten Fahrbahnrand des Penkwitzer Weges in Richtung Bebelstraße, als er sehr dicht von einem bislang unbekannten Pkw überholt wurde. Der Pkw touchierte dabei den Lenker des Fahrrades, so dass der Radler zu Fall kam, gegen die Mauer der Bahnunterführung prallte und sich am Arm verletzte.

Der Pkw setzte seine Fahrt fort. Die Ermittlungen zur Unfallflucht laufen. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon: 03447/4710.

Von HS