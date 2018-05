Im Zuge der Europawoche machte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch in Meuselwitz Station. Am dortigen Gymnasium informierte er sich nicht nur über den Zustand des Hauses und diskutierte mit den Schülern, sondern äußerte sich auch zu möglichen Auswirkungen des neuen Schulgesetzes.